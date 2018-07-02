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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in dönüşleri nedeniyle Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacının bir kısmı Türkiye'ye döndü. Dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu.

Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.

Suriyeli sığınmacılardan Ömer Ubeyd, uzun bir aradan sonra yakınlarıyla bayram vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Valilik yetkilileri, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının döneceğini, şu ana kadar dönenlerin sayısının 10 bini bulduğunu bildirdi.

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