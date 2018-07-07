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Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri hafta sonunda da devam ediyor.

Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 27 bin 250'si Türkiye'ye döndü.

Dönüşler nedeniyle Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Gümrük görevlileri tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.

Yetkililer, Suriyelilerden şu ana kadar 27 bin 250 kişinin geri döndüğünü, tamamının ise 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı Ramazan Bayramı Suriyeliler

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