Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyelinin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye dönüşleri sürüyor.
Kilis Valiliğinin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin tamamına yakını dönüş yaptı.
Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısında yapılan işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Dönüş yapanlardan Ali Kubilavi, Türkiye'nin verdiği bayram izni sayesinde uzun bir aradan sonra yakınlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Valilik yetkilileri, dönüş işlemlerinin 31 Temmuz'a kadar süreceğini, şu ana kadar dönenlerin sayısının ise yaklaşık 49 bine ulaştığını bildirdi.
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