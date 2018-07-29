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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyelinin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyelinin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliğinin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin tamamına yakını dönüş yaptı.

Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yapılan işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Valilik yetkilileri, dönüş işlemlerinin 31 Temmuz'a kadar süreceğini, şu ana kadar dönenlerin sayısının ise 49 bin 750 kişiye ulaştığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dönüş Kilis sınır Suriye

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