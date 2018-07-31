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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirenlerden son Suriyeli grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı - Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım: "Çocuklar dahil Türkiye'ye dönenlerin sayısı 48 bin 948 kişi oldu. 3 bin 166'sı ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi"

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeli son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Bayramı ülkenin güvenli bölgelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in karşısındaki Essalame Gümrük Kapısı'ndan dönüşü tamamlandı.

Gümrükteki işlemlerin ardından tampon bölgede oluşturulan sağlık çadırlarında kontrolden geçirilen Suriyeliler, daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Suriyelilerin Türkiye'ye girişine izin verildi.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı kolaylıklar sayesinde bayramı huzur içerisinde ülkesinde yakınlarıyla geçiren Suriyelilerin, tekrar Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Suriye'deki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Allah'a şükürler olsun halkımız huzurlu bir şekilde bayramını geçirdi. Çocuklar dahil Türkiye'ye dönenlerin sayısı 48 bin 948 kişi oldu. 3 bin 166'sı ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi. İnşallah terör odaklarının tamamı temizlenir ve halkımız kendi yuvasına tekrar göç ederek huzur ve güven içerisinde yaşamına devam eder."

Kasım, gidiş ve dönüş işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Kilis Ramazan Bayramı Suriyeliler Türkiye'ye dönüş

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