Suriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor.
Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı kapsamında 18 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeliler, online randevu aldıkları tarihte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada işlemlerini yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlem yaptıran Suriyeliler arasında zaman zaman izdiham yaşandığı görüldü.
FOTOĞRAFLI
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum