HABER

Suriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor.

Suriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor.
Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı kapsamında 18 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeliler, online randevu aldıkları tarihte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada işlemlerini yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlem yaptıran Suriyeliler arasında zaman zaman izdiham yaşandığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Suriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyorSuriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyorSuriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyorSuriyelilerin, ülkelerine bayram geçişi sürüyor

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
Engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek olduEngelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Orman işçilerinin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındıOrman işçilerinin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.