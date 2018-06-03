Suriyelilerin, ülkelerine gidişleri sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYELİ sığınmacıların, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Valiliğin izniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişi sürüyor. Kilis Valiliği'nin izni ile 13 Haziran tarihlerine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. Sınırda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçip ülkelerine gidiyor. Sınır geçişlerinde Suriyelilerin eksik aşılarının da yapıldığı belirtildi. Bayram tarihi yaklaştıkça gidişlerde yoğunluğun arttığı gözleniken, ülkelerine giden Suriyelilerin, bayramdan sonra 6 Temmuz'a kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.
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