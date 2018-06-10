Suriyelilerin, ülkelerine gidişleri sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYELİ sığınmacıların, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için valiliğin izniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçişi sürüyor.
Kilis Valiliği'nce 13 Haziran tarihlerine kadar ülkelerinde kalmalarına izin verilen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. Sınırda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, kontrol noktasından geçip ülkelerine gidiyor. Sınır geçişlerinde Suriyeli çocukların eksik aşılarının da yapıldığı belirtildi. Bayram tarihi yaklaştıkça gidişlerde yoğunluğun arttığı gözlenen sınır kapısından ülkelerine giden Suriyelilerin, bayramdan sonra 6 Temmuz'a kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği ifade edildi.
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