Suriyelilerin yaralarını İHH sarıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasında bir yıl önce kurulan fabrikada 15 ton sargı bezi üretilerek, ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde tıbbi malzeme ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi.

İdlib kentine bağlı Atme kasabasındaki sargı bezi fabrikası ile bu ihtiyacı gidermeye çalıştıklarını aktaran Tosun, "Suriye içerisindeki hastanelerde hemen her türlü tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor. Sargı bezi de bunların başında geliyor. Bunun için Atme kasabasında 1 yıl önce sargı bezi fabrikası açtık." dedi.

Tosun, üretilen sargı bezlerinin İdlib'te bulunan çeşitli sağlık merkezlerine ücretsiz şekilde dağıtıldığını belirterek, "Fabrika sayesinde az bir maliyetle sargı bezi elde ediyoruz. Fabrikanın faaliyete başlamasından bu yana 15 ton üretim yaptık. Üretimimiz devam edecektir. Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde desteği olan başta Kuveyt Kızılayı yetkililerine ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

