Suriyelilerin yaralarını İHH sarıyor

İZMİR (AA) - İzmir İnsani Yardım Derneğince Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 yardım tırı gönderildi.
Buca Kaynaklar'da "Suriye'ye yardım tırları uğurlama ve dua merasimi" düzenledi.
Dernek Başkan Yardımcısı Halit Çelik, İzmir halkının yardımseverliği ile toplanan yardım malzemelerini iç savaşın sürdüğü Suriye'de özellikle rejimin saldırılarından etkilenen Suriyelilere ulaştıracaklarını belirtti.
Yardım malzemeleri arasında gıda ve giyim ürünleri bulunduğunu anlatan Çelik, İzmir'den bugün yola çıkan 5 tır ile Suriyelilere gönderdikleri yardım tırı sayısının 123'e ulaştığını aktardı.
Çelik, Türk toplumunun ezilenin yanında yer aldığına işaret ederek "Zulümden etkilenmiş, yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan insanlara yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Amacımız bir nebze de olsa yetimlerin yaşadığı acıyı, üzüntüyü dindirebilmek." dedi.
Törende, İzmir'de yaşayan 40 Suriyeli çocuğa da bisiklet dağıtımı yapıldı.
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