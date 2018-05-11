İSTANBUL (AA) - Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz. Suriye'nin bölünmesine karşı çıkıyoruz. İnanıyorum ki bu da Türkiye dahil Orta Doğu'daki diğer ülkelerin ana tutumu ve umududur." dedi.

Basın toplantısında Ortadoğu ve Suriye konularında değerlendirmeler yapan Xiaosheng, ziyaretindeki başlıkların Suriye ve İran'ın nükleer anlaşması olduğunu anlattı.

Xiaosheng, ziyaretin bu minvalde çok önemli olduğunu anlatarak, "Suriye konusunda da pozisyonumuz belli. Akan kanın bir an önce durdurulmasını ve müzakerelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu da Ortadoğu ve dünya için son derece önemli. Çin olarak her zaman böyle düşünüyoruz. Askeri müdahaleler Suriye'yi geleceğe taşımaz. Sorunun tek çözümü siyasi müzakeredir. Suriye sorununun çözülmesinde faydalı olacak siyasi yöntemleri destekliyoruz. Aynı zamanda Suriye hükümeti ve komşu devletlerle görüşmeye devam ediyoruz. Daha da aktif olmaya hazırız. Umuyoruz ki girişimlerimiz olumlu sonuçlar verir." diye konuştu.