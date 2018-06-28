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Suriye'nin Dera ilinde hastane vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera operasyonunda vurulan bir hastane tamamen yıkıldı - Saldırıda bir sivil öldü, 14'ü yaralandı - Son iki günde Dera'da ölenlerin sayısı 55'e çıktı

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde bir hastane savaş uçaklarınca tarafından hedef alınmasının ardından yıkıldı.

Dera'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dera'nın doğu kırsalındaki en geniş kapasiteli tıp merkezlerinden Müseyfa Hastanesi iki hava saldırısıyla hedef alındı.

Hastanenin doktorlarından Muhammed Salih, AA'ya yaptığı açıklamada, "Hastane vatandaşlara hizmet verirken Rus uçakları tarafından vakum bombalarıyla saldırıya uğradı. Bir sivil ölürken, bazılarının durumu ağır 14 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

AA muhabiri, SAMS'a (Syrian American Medical Society/Suriye- Amerikan Tıp Topluluğu) ait hastaneyi saldırıdan hemen sonra görüntüledi.

Doktor Salih, Rus uçaklarının aynı bölgede 4 tıbbi merkeze daha saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Bu saldırılarla, son iki günde Dera'da ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland da bugünkü açıklamasında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'ya düzenlediği saldırılara ilişkin, 5 sağlık kuruluşunun vurulduğunu belirterek, bunun savaş suçu olduğu uyarısında bulunmuştu.

Dera'da bir okul da vurulmuş, tatil dönemi olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Dera hastane

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