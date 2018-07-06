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Suriye'nin güneybatısında Esed rejimi ve destekçileri ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin güneybatısında Esed rejimi ve destekçileri ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı.


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