HABER

Suriye'nin güneyinde ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Rus ve askeri muhalif heyetlerin, Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için yaptığı görüşmede sonuca varılamadı

DERA/İDLİB (AA) - Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamadı.

Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti bugün Dera'da bir araya gelerek, Dera ve Kuneytra'da kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

AA muhabirinin ulaştığı müzakere heyeti, Dera'da Rusya yürütülen görüşmelerde sonuç alınamadığını açıkladı.

Heyet, Rusya'nın muhaliflerin elindeki ağır silahların hepsinin bir anda verilmesini istemediğini ancak yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi ve rejim ile İran destekli grupların 10 Haziran'dan sonra Dera'da ele geçirdikleri yerlerden çekilmesi taleplerinin Rusya tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Rusya ile öğle saatlerinde görüşen muhalif heyeti, rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneydeki bölgelere girmemesi için taahhüt istemişti. Sivillerin evlerine yeniden dönmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, ateşkesin sağlanması halinde ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim etmeyi teklif etmişti.

Öte yandan askeri muhalifler, Rusya ile 30 Haziran'da bir araya gelerek görüşmeler yürütmüş ancak sonuçsuz kalmıştı. Müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yeniden yapılması bekleniyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren bazı yerleri ele geçirmişti. Daha sonra 20 Haziran'da Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher, dün yaptığı açıklamada, Dera'da 270 ila 330 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşarak Dera'yı terk eden sivillerin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri gibi nispeten daha güvenli bölgelere kaçtığını kaydetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

BM yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından duydukları endişeyi sık sık dile getiriyor.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Alibeyköy barajına giren genç boğulduAlibeyköy barajına giren genç boğuldu
Tüllüşah, tohumundan üretilmeye çalışılacakTüllüşah, tohumundan üretilmeye çalışılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Dera Suriye

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.