Suriye'nin güneyindeki askeri gruplardan birleşme kararı

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'nin güneyinde Dera ve Kuneytra illerindeki bazı askeri muhalif grupların birleşme kararı aldığı bildirildi.

Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dera ve Kuneytra'da Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı bazı askeri gruplar "Kurtuluş Ordusu" adı altında birleşme kararı aldı.

Yeni oluşumda yer alan askeri grupların sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, ülkede siyasi çözüme bağlı kalınacağına ve sivillerin korunacağına vurgu yapıldı.

"Kurtuluş Ordusu" safında Fırka Ahrar Nava, Şehit Cemil Ebu Zeyn Tugayı, Özel Komando Tugayları, Golan'ın Oğulları Tugayları ve bağımsız bazı tugayların bulunduğu kaydedildi.

Birleşme kararının, Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyinde ÖSO'nun kontrolündeki bölgelere saldırı amacıyla yığınak yapmasının ardından alınması dikkati çekiyor.

- Dera ve Kuneytra'daki durum

Dera'nın yaklaşık üçte ikisi ile Kuneytra'nın dörtte üçü askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Dera ve Kuneytra'da ÖSO çatısı altında halihazırda 3 büyük askeri koalisyon ve 20'ye yakın bağımsız askeri grup bulunuyor.

Muhalifler, Ürdün sınırının büyük bir kısmını elinde tutuyor.

Yerel kaynaklara göre, Dera ve Kuneytra muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 1 milyon sivil yaşıyor.

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Dera ve çevresindeki bölgeler, 2 ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bu statüden çıkartılarak güvenli bölge ilan edilmişti.

