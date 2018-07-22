Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

Konvoya, acil durumlar için 3 boş otobüs ile iki ambulans da eşlik etti.

- Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

