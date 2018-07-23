HABER

Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Ülkenin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinin Esed rejiminin eline geçmesinin ardından kentten çıkmak zorunda kalanları taşıyan üçüncü tahliye konvoyu İdlib'e vardı - Kuneytra'dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 6 bine ulaştı

İDLİB (AA) - Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin ele geçirdiği Kuneytra ilinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan üçüncü tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı.

Konvoy, öğle saatlerinde Hama'ya ulaştıktan sonra İdlib ile Halep'in batı kırsalına vardı.

Hama'ya 46 otobüs ve 29 sivil araçla gelen bin 893 kişi, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine götürüldü.

Böylece Kuneytra'dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 6 bine ulaştı.

Kuneytra'dan tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.

\

- Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...
Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştıSivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye tahliye

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.