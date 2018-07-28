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Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Suriye'nin Dera ilinden tahliye edilmek zorunda kalan askeri muhalif ve sivilleri taşıyan dördüncü konvoy İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı - Dera'dan zorunlu olarak tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 850'yi geçti

İDLİB (AA) - Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerle Rusya arasında varılan mutabakatın ardından Beşşar Esed rejimiyle uzlaşıyı kabul etmeyerek bölgeden göç etmek zorunda kalanları taşıyan dördüncü tahliye konvoyu, ülkenin kuzeyine vardı.

Dera'dan dün hareket eden tahliye konvoyu, Hama ilinin Madik Kalesi köyündeki geçiş noktasına girerek, sabah erken saatlerde İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezilerine ulaştı.

Askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 10 otobüslük dördüncü tahliye konvoyunda 452 kişi yer aldı.

Böylece Dera'dan İdlib ve Halep kırsalına tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 850'yi geçti.

- Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Dera dördüncü Suriye tahliye

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