Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

Böylece Dera'dan İdlib ve Halep kırsalına tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 850'yi geçti.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

