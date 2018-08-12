Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerle Rusya arasında varılan mutabakatın ardından Beşşar Esed rejimiyle uzlaşıyı kabul etmeyerek bölgeden göç etmek zorunda kalanları taşıyan beşinci tahliye konvoyu, ülkenin kuzeyine vardı.
Dera'nın Casım ilçesinden dün akşam saatlerinde hareket eden tahliye konvoyu, sabah erken saatlerde İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezilerine ulaştı.
Askeri muhalif ve sivilleri taşıyan 10 otobüslük beşinci tahliye konvoyunda 94'ü kadın, 162'si çocuk toplam 452 kişi yer aldı.
Böylece Dera'dan, İdlib ve Halep kırsalına tahliye edilenlerin sayısı 3 bin 300'ü geçti.
\
- Esed rejimi konvoydaki 10 kişiyi tutukladı
Öte yandan, rejim güçler Dera'dan tahliye edilenleri taşıyan konvoyu başkent Şam'ın 40 kilometre güneyinde yer alan Cıbab bölgesinde dün gece durdurarak 10 kişiyi tutukladı.
Esed rejiminin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeyine sığınan sivillerin yardımına koşan Suriyeli çatı sivil toplum kuruluşu "Suriye Müdahale Koordinatörleri" konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası örgütleri rejim ve garantörü Rusya'ya baskı yaparak tutukluların serbest bırakılmasını sağlamaları çağrısı yaptı.
\
- Zorunlu olarak tahliye edilenlerin sayısı 129 bini geçti
"Suriye Müdahale Koordinatörleri" kurumu tarafından 8 Ağustos'ta yayımlanan raporda, rejim ve destekçilerinin, abluka ve yoğun saldırılarla ele geçirdikleri bölgelerden 14 Mart-31 Temmuz döneminde (140 gün) 128 bin 926 kişiyi zorla göç ettirdiğini duyurmuştu.
Böylece bugünkü tahliye konvoyuyla bu yıl rejim güçlerince topraklarından göç ettirilenlerin sayısı 129 bini geçti.
\
- Dera'daki ateşkes ve tahliye süreci
Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
Anlaşmada, ardından Dera'dan 15 Temmuz zorunlu tahliyeler başlamıştı.
Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü! Meral Akşener'den MHP'ye çok sert sözler
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum