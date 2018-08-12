Suriye'nin güneyinden zorunlu tahliyeler

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeyine sığınan sivillerin yardımına koşan Suriyeli çatı sivil toplum kuruluşu "Suriye Müdahale Koordinatörleri" konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası örgütleri rejim ve garantörü Rusya'ya baskı yaparak tutukluların serbest bırakılmasını sağlamaları çağrısı yaptı.

Böylece Dera'dan, İdlib ve Halep kırsalına tahliye edilenlerin sayısı 3 bin 300'ü geçti.

Dera'nın Casım ilçesinden dün akşam saatlerinde hareket eden tahliye konvoyu, sabah erken saatlerde İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezilerine ulaştı.

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- Zorunlu olarak tahliye edilenlerin sayısı 129 bini geçti

"Suriye Müdahale Koordinatörleri" kurumu tarafından 8 Ağustos'ta yayımlanan raporda, rejim ve destekçilerinin, abluka ve yoğun saldırılarla ele geçirdikleri bölgelerden 14 Mart-31 Temmuz döneminde (140 gün) 128 bin 926 kişiyi zorla göç ettirdiğini duyurmuştu.

Böylece bugünkü tahliye konvoyuyla bu yıl rejim güçlerince topraklarından göç ettirilenlerin sayısı 129 bini geçti.

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- Dera'daki ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, ardından Dera'dan 15 Temmuz zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

