Suriye'nin Ürdün üzerinden bombalandığı iddiası yalanlandı

Ürdün, Suriye rejiminin Hama ve Halep'teki askeri üslerine kendi topraklarından saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep'teki askeri üslerine ülkesinden saldırı düzenlendiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Mumeni, "Bazı medya organlarında yer alan Suriye'deki bölgelerin Ürdün'den bombalandığı iddiaları doğru değil. Ürdün'ün Suriye'deki krizin çözümünün tek yolu olan siyasi çözüm çabalarına destek konusundaki tutumu sabit." ifadelerini kullandı.

Bu tür yalan ve uydurma haberlerin, ülkenin Suriye krizine karşı tutumunu karalamaya çalıştığını belirten Mumeni, bunların kaynağının Suriye krizini derinleştirmeye çalışanlar ile halkın maruz kaldığı şiddet ve kaosun devam etmesini isteyenler olduğunu savundu.

Mumeni, Suriye krizinin siyasi yollardan çözülmesinin, krizin büyük yükünü çeken Ürdün tarafının çıkarına olduğunu vurguladı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep'teki askeri üslerine saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Bazı medya organlarında saldırıların, Ürdün'deki ABD ve İngiltere üslerinden düzenlendiği iddiaları yer alırken, bazılarında da saldırının kaynağının İsrail olduğu öne sürülmüştü.

