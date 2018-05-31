Suriye’nin yetimleri Türkiye’ye emanet

AZEZ(AA) - Gebze Çayırova Belediyesi ve İHH insani Yardım Vakfı, Suriye’nin Azez ilçesinde yetimlere ve ailelerine iftar verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen iftara bin 200 yetim ve ailesi katıldı. Yetimlere iftar sonrasında çocuk kumanya paketleri dağıtıldı.

Teröristlerden temizlenen Afrin’de her gün 10 bini aşkın kişiye yönelik düzenlenen iftar programları devam ediyor. Ayrıca bugün Cerablus’ta başta yetim aileleri olmak üzere 2 bin 100 aileye bir aylık ihtiyacını karşılayacak ramazan kumanya paketi dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Saha Koordinatörü Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Her ramazan olduğu gibi bu sene de Suriye'de yetimlerle bir araya geldik. İHH olarak yetimlere yönelik çalışmalarımız Suriye'de devam ediyor.” dedi.

Her yıl dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştırdıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"İHH olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkıyoruz, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Yardımlarını bu yetimlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun."

