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Suriye'ye bayram için gidenlerin sayısı 25 bini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Önüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Önüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online radevu alan Suriyeli sığınmacılar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor. Online kayıt sistemine başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 25 bine yakının işlemlerini tamamlayıp, ülkesine geçtiği belirtildi.

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