Suriye'ye bayram için gidenlerin sayısı 46 bini buldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyeliler'in sayısı 46 bini buldu. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sınır kapısındaki 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. Geçişlerin başladığı ilk günden bu yana ülkesine geçen Suriyeli sığınmacı sayısının 46 bine ulaştığı belirtildi.



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