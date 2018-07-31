SERTAÇ BULUR- Fırat Kalkanı ve ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlandığı bölgelere 190 bin Suriyeli, gönüllü olarak döndü.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda Rusya’dan bir heyetin Türkiye'ye geldiği ve Lübnan’da yaşayan Suriyelilerin kitleler halinde geri dönmeye başladığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Şubat 2018’de yayınladığı rapora göre, Suriye’deki mevcut koşulların güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde geri dönüşe elverişli bir ortam sağlamadığı, ülke çapında sivil halkı tehdit eden büyük risklerin bulunduğu, Esed yönetimince geri dönenlere herhangi bir hukuki güvence sağlanmadığı belirtiliyor.

Bu da BMMYK tarafından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri için henüz erken olduğunun değerlendirildiğini gösteriyor.

Bu kapsamda, Suriye’ye dönüşlerin mutlaka gönüllülük esasına dayalı olması ve bunun taraflarca kabul edilmesi gerekiyor.