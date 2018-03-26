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Suriye'ye dönüşler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüş yaptı

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Mahmud Varden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin yaşadıkları bölgelere saldırması sonucu 4 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Suriye'nin bazı bölgelerinde Türkiye sayesinde sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Varden, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası kendi köyleriyle beraber birçok bölgeyi terörden temizlendiğini, bu nedenle kesin dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Varden, Suriye'de kalan birçok yakınını uzun zaman sonra görebileceği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Sabah Umran da daha önce Suriye'de yaşamanın çok zor olduğunu ancak Türkiye sayesinde şimdi hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın verildiğini ancak insanın vatanı gibisi olmadığını ifade eden Umran, bu nedenle ülkesine dönmeye karar verdiğini söyledi.

- 60 bin Suriyeli ülkesine döndü

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Öte yandan, başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, terörden arındırılan bölgelerdeki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırın Suriye tarafına geçiş yaptı.

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