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Suriye'ye yönelik operasyon protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

SURİYE'YE yönelik düzenlenen operasyon TKP'li bir grup tarafından protesto edildi.

Ali Kerem BENGİ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) SURİYE'YE yönelik düzenlenen operasyon TKP'li bir grup tarafından protesto edildi. Kadıköy Süreyya Operası binası önünde saat 19.00'da toplanan Türkiye Komünist Parti'li (TKP) bir grup sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Kadıköy Boğa heykeli'nin önüne gelen grup “ Katil ABD, Suriye'den defol, İşgalciler herzaman kaybeder, Suriye halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlar attı. Sloganların adından basın açıklaması yapıldı. Grup sözcüsü yaptığı açıklamada “Suriye'yi yaktınız, yıktınız sonrasında elinizde kanıt olmadığını itiraf etmek zorunda kaldınız. Irak halen kendine gelemedi. Şimdi bölmek, size mutlak olarak itaat edecek bir rejim kurmak için harabeye çevirdiğiniz Suriye'ye saldırıyorsunuz; gerekçeniz kimyasal silahlar. Ama herkes biliyor ki herzamanki gibi yalan söylüyorsunuz" dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

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