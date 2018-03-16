Suriye'ye yönelik yardımlar

Muğla'da Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının un yüklü tırı, Hatay'a gitmek üzere düzenlenen törenle yola çıktı.
Cumhuriyet Meydanı'nda un yüklü tırın uğurlandığı törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Muğla Şube Başkanı İsmail Çiflikli, Türk halkının dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olduğunu söyledi.
Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri ile "Suriye ve Afrin'e Kardeşlik Köprüsü Yardım tırı" kampanyasını başlattıklarını belirten Çiflikli, ilk tırı bugün yola çıkardıklarını, bundan sonraki yardımların ise banka hesabına aktarılan paralardan Hatay'da un alınacağını dile getirdi.
Çiftlikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerinin ülke genelinde sürdürüldüğünü ifade etti.
Un yüklü tır, okunan duanın ardından Hatay'a doğru yola çıktı.
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