Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Hürriyet gazetesi ve CNN Türk televizyonunu da içeren Doğan Yayın Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından, medya organlarında çalışanların akıbeti merak ediliyordu.

İlk istifa haberi Hürriyet yazarı Melis Alphan'dan gelmişti. Melis Alphan'ın ardından Hürriyet muhabirlerinden Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel "Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle" mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sırasında çok sayıda kişinin işine son verileceği öne sürüldü. Medyaradar'ın haberine göre işten çıkarma listeleri bu hafta netleşecek.

İddialara göre, Doğan Tv Holding bünyesinde bulunan başta Kanal D olmak üzere, CNNTürk, D-Smart, BluTV, teve2 gibi bağlı yayın organlarından cuma gününe kadar 150'ye yakın isimle yolların ayrılacağı öne sürülüyor.