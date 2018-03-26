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Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Demirören'e satıldığı duyurulan Hürriyet gazetesinde Melis Alphan'dan sonra ikinci istifa haberi geldi. Hürriyet'in Washington muhabiri Cansu Çamlıbel, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Hürriyet gazetesi ve CNN Türk televizyonunu da içeren Doğan Yayın Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından, medya organlarında çalışanların akıbeti merak ediliyordu.

melis alphan

İlk istifa haberi Hürriyet yazarı Melis Alphan'dan gelmişti. Melis Alphan'ın ardından Hürriyet muhabirlerinden Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel "Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle" mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sırasında çok sayıda kişinin işine son verileceği öne sürüldü. Medyaradar'ın haberine göre işten çıkarma listeleri bu hafta netleşecek.

İddialara göre, Doğan Tv Holding bünyesinde bulunan başta Kanal D olmak üzere, CNNTürk, D-Smart, BluTV, teve2 gibi bağlı yayın organlarından cuma gününe kadar 150'ye yakın isimle yolların ayrılacağı öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hurriyet Melis Alphan ayrılık

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
doğan medyasını günahım kadar sevmem! eğer bu adam doğan medyayı sattıysa hele yandaş olduğu bilinenlere sattıysa bunun içinde bir iş vardır. bunu ilerde göreceğiz emin olun dün ırakı saddamla libyayı kaddafiyle suriyeyi esadla yıkan, onların halkına sözde demokrasi getirenler bugün diktatörlük ortamı için bir katkıda daha bulunmuş olabilir. nede olsa birgün buralarada demokrasi getirmek için teklifte bulunacaklardır. yazın bunu bir yere...
@zerdali12 Ülkede diktatör olsa sen o yazdıklarını yazamazdın. Allah sizlere akıl fikir versin...
@69480kimyager ben zaten diktatör var demedim onlar bilerek ortam yaratmak istiyorlar dedim... okuduğunu anlamayan toplumlar sıralamasında neden sonuncuyuz belli oluyor.
@69480kimyager okuduğunu anlamayan toplumlarda neden sonuncu olduğumuzu şimdi daha iyi anlıyorum...
@zerdali12 bunlar ayak serleri kardeşl sen merak etme
Ben 50 senedir (yarım asır)Hürriyet gazetesi alırım.Yandaş medyaya geçen gazetemi artık almayacağımı beyan ediyorum. Zaten buna bağlı TV.leri de hiç açmıyacağım.
artık bundan sonra doğan gurubunda satılan ne gazete ne de dergi vs almam alanlarada hayırlı olsun, zaten yeteri kadar yalaka havuz medyası var şimdide demirören saraya çalışır, bundan sonra varsa yoksa sözcü ve buna benzer birkaç gazete kaldı alıpta okuyacağımız, aynı zamanda tvlerde ancak dizileri seyrederiz haberleri yorumları değil.
Ertuğrul ne zaman ayrılıyo,ne zaman çıkışı verilicek acaba?:))
@ademtoyan aybaşını bekliyordur maaşını alır almaz amerikaya yada Almanya kaçar bence.
ucuza şgitmiş
ilk isim d smarti yenilemiyecegim
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