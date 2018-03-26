Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Hürriyet gazetesi ve CNN Türk televizyonunu da içeren Doğan Yayın Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından, medya organlarında çalışanların akıbeti merak ediliyordu.
İlk istifa haberi Hürriyet yazarı Melis Alphan'dan gelmişti. Melis Alphan'ın ardından Hürriyet muhabirlerinden Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel "Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle" mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.
Öte yandan Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sırasında çok sayıda kişinin işine son verileceği öne sürüldü. Medyaradar'ın haberine göre işten çıkarma listeleri bu hafta netleşecek.
İddialara göre, Doğan Tv Holding bünyesinde bulunan başta Kanal D olmak üzere, CNNTürk, D-Smart, BluTV, teve2 gibi bağlı yayın organlarından cuma gününe kadar 150'ye yakın isimle yolların ayrılacağı öne sürülüyor.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 11 yorum