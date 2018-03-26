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Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Grubu'na sürpriz şekilde satılmasından sonra ilk ayrılık haberi geldi.

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Hürriyet yazarı Melis Alphan gazete ile yollarını ayırdı. Aphan Twitter’dan şu mesaj ile ayrılık haberini duyurdu;

“Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.”

melis alphan

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Anahtar Kelimeler:
hurriyet Melis Alphan ayrılık

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