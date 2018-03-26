Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Hürriyet yazarı Melis Alphan gazete ile yollarını ayırdı. Aphan Twitter’dan şu mesaj ile ayrılık haberini duyurdu;

“Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.”