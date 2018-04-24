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"Sur’u ihya etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sur’u ihya etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sur’u ihya etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Atilla, sorun ve talepleri dinledi. Başkan Atilla, esnaf ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden isteklerini sordu.
Esnaf ve vatandaşlara Sur için daima çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, "Sur için muhtarlarımızla, bir araya geliyor fikir ve önerilerini önemsiyoruz. İlçemizin eksikleri tespit ederek gereken çalışmalarımızı anında başlatıyor ve vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz. Sur’u ihya etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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