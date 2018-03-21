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Sürü yönetimi elemanı kursu açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Bayburt’ta İŞKUR ve İl-İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, halen sürü yönetimi elemanlığı yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek eleman olmaya aday, sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip, okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişilere yönelik "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu düzenlenecek.Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:“Eğitime katılmak isteyen çiftçiler ön başvuru yapmak üzere İl- İlçe Müdürlüklerimizde gelmeleri gerekmektedir.

Sürü yönetimi elemanı kursu açılacak

Bayburt’ta İŞKUR ve İl-İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, halen sürü yönetimi elemanlığı yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek eleman olmaya aday, sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip, okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan kişilere yönelik "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu düzenlenecek.
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Eğitime katılmak isteyen çiftçiler ön başvuru yapmak üzere İl- İlçe Müdürlüklerimizde gelmeleri gerekmektedir. Eğitime 15 yaşını doldurmuş, mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olan çiftçilerimiz alınacak olup; Eğitime katılan kursiyerlerimize günlük 25 TL ücret ödenecektir. Eğitim sonunda kursu bitirenlere Milli Eğitim onaylı ‘’Sürü Yönetimi Elamanı’’ sertifikası verilecektir. Bu sertifika ile birlikte 200 baş anaç koyuna sahip olan çiftçilerimiz yıllık 5000 TL çoban desteğinden yararlanabilmektedir.”

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