HABER

Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için  Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Cenazenin musallaya getirilmesi
Kalabalığın sloganları
Namaz
Cenazesinin götürülmesi

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!
1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.