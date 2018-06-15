HABER

Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız, Suruç'ta Hicret Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız, Suruç'ta Hicret Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!
1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.