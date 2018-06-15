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Suruç saldırısında hayatını kaybeden Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (3) - AKTÜEL

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için  Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı.

YÜKSEK KALİTE GÖRÜNTÜLER

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenazenin musallaya getirilmesi
Kalabalığın sloganları
Namaz
Cenazesinin götürülmesi
Haber: ŞANLIURFA (DHA)

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