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Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HDP adayı İsmail Kaplan, Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris-i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir’i, İbrahim Halil Yıldız’ı unutmadık. Biz o İdris-i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran’da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Halil Yıldız'ı tarihi figür "İdris-i Bitlisi" olarak tanımlayıp ihanetle suçlayan Kaplan'ın konuşmasında verdiği tarihte yapılan TBMM Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda HDP ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç HDP ak parti

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
karşı taraftan kaç kişi alınacak acaba? yeter ayrımcılık yaptınız. 24 haziranda görüşecez
işte ön yargının sonucu AkPeleer niye yok HÖT korkusu 24 haziran ÜLKE SİZDEN KURTULACAK akTRROLAR TAMAM tamam TAMAM D İ Y E C E K
Allah'ına Kurban.
Neyin peşindesin sen , 4 insan ölmüş daha fazlası yaralı. 24 haziran ina da sana da başlarım senin gerizekalı, kaç ocağa ateş düşmüş hala utanmadan arlanmadan yorum yapmışsın. ALLAH sizin gibilerin eline düşürmesin bu ülkeyi..
işkence yapalım hepsine.
kime işkence yapalım
Basit bir PKK olayı olmadığı kanatindeyim. iyi şeyler olmuyor orada
hırsızlık zalimler iş başında
altından hdp nin çıkacağı netti zaten
Akp lilere değil HDP lilere yapılan saldırı desenize.
Ne acı durum.Korumalar dükkan tarıyor ve de Hastanede iki kardeş ve babyı linç ederek öldürüyorlar.Vali ve Başsavcı terör ne alaka diyor ...Hukuksuzluk ve balık baştan kokar ata deyişimiz ...Hukukun olmadığı yerde hiç kimse güven içinde ve huzurlu olamaz
boyle provakasyon olmaz, hdp’yi baraj alti yapmak icin tum saptirmalar yapiliyor. adilik bu
yapmayın iki gün üstüste esnafın dükkanını basıp adamları hem öldürüp hem terörist ilan etmek kürtlere mağduriyet yaratır. pkk ya malzeme çıkarır. vicdanları yaralar.
zalim güçlü olunca mazlum haksız olurmuş...
Böyle adaletin ALLAH BELASINI versin ALLAH SONUMUZU HAYIR eylesin
Hadi şimdi hdplileri savunun. Akpyi suçlayın
Olayın aslını öğren akpli olduğun için kafana sıkarsın
KANDİLE GİRİLİYORSA HDPYE GİRİLMELİ.
tabi reisten talimat geldi hdp yi suçların diye 1 bu bayram günü o acıyı yaşatan yasattiran ve o olayı izleyen günaydın eşlik güçleri o insanların ahi yakanizda haberiniz olsun batsın oyunuz batsın siyasetiniz allah kahretsin sizleri bu millete bunu yaşatmaya hakkınız yok yok
suruçlu tüm hdp lileri (kürtleri) pkk li diye göz altına alın,bırakmayın.25.de gücünüz bitiyor .
akp lilere göz altı yok
vekil adayları keleşle değil çiçekle esnaf ziyareti yapar can güvenliğin diyecek olursanız o zaman neden devam diyorsunuz
şakamı bu
AİLE KAVGASINI HDP AKP SEÇİM KAVGASINA ÇEVİRECEK KADAR DÜŞTÜLER.SALDIRIYA UĞRAYIPTA ÖLENLER AKPLİ DEĞİL 1 KİŞİ AKPLİ.DİĞER 3 KİŞİ KARŞI AİLEDEN.HASTANEDE LİNÇ ETMİŞLER BİRİSİNİ.VALİ BİLE AİLE DERKEN AKEPELİLER HDPE ATTI SUÇU.KALDIKİ O A,İLE HDPLİ DEĞİL BAŞKA PARTİDENMİŞ.İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMETİ SİYASETE BAĞLAMAK AKEPENİN ÇOK ZORDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.İŞTE BU YÜZDEN MİLLET İTTİFAKI DİYORUZ YALANA DOLANA SON.ARTIK TAMAM
ne var bu konuşmasında kürt kürde düşman bunu demek istemiş. ibrahim yıldız ile ilgili ne söylemiş
ben surucluyum farklı şeyler konuşuluyor burda medyanın aksine bilginiz olsun...
Adaleti hukuku elinizin altında oyuncak ettiniz. Devleti aşiret mafya devleti yaptınız. Din ile sömürdünüz herkesi. Hırsızsınız, arsızsınız, hainsiniz. Gerçek saldıranlardan bir kişi bile yok göz altına alınan. Asıl terör örgütü akp dir pkk dan daha tehlikelidir.
demirtaş denen hain bugün - yarın "" dökülün sokaklara "" derse hiç şaşırmayın..dün olanlar, yarın olacakların alt yapı hazırlığı..pkk yandaşları akp mitingindeki kalabalıktan korktular..sallanan yüzlerce TÜRK BAYRAĞIndan tırstılar..
vatan hainleri ve destekcileri nefes alamiyacak nefes görüselim 24 haziranda . demirden korksak trene binmeyiz
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