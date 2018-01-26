Suruç Seher Küçük Külliyesi temel atma töreni

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu vatana Allah'tan başka hiç kimsenin, hiçbir gücün yetmeyeceğini bizim orada kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz şu anda ispat ediyorlar." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Seher Küçük Külliyesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, külliyenin yapımına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Türk askerinin Suriye sınırında vatanı ve milleti için savaştığını hatırlatan Fakıbaba, "Bu vatana Allah'tan başka hiç kimsenin, hiçbir gücün yetmeyeceğini bizim orada kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz şu anda ispat ediyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sınır bölgelerinde teröristler ve düşmanla mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Külliyelerin İslam dinindeki önemine değinen Erbaş, bu yapılar sayesinde binlerce insanın dinini, Hazreti Muhammed'in hayatını öğreneceğini ve Kur'an-ı Kerim okuyacağını sözlerine ekledi.

Törene, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'ın yanı sıra kentte daha önceki dönemlerde görev yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük ve merkez valisi Güngör Azim Tuna ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da katıldı.

10 dönüm arazi üzerine inşa edilecek külliyenin bir yılda tamamlanacağı ve 200'ü yatılı olmak üzere bin kişinin eğitim göreceği bildirildi.

(AA)