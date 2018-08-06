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Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi esnaf ziyareti yaptığı sırada PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a bir acı haber daha geldi. Yıldız'ın amcası Sabri Yıldız, bugün Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada yaşamını yitirdi.

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AK PARTİLİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız 'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız 'ın amcası olduğu öğrenildi.

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SURUÇ'TAKİ ÇATIŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız , geçtiğimiz günlerde akrabalarıyla beraber yaptığı esnaf ziyareti sırasında Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı çatışmayla gündeme gelmişti.

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SALDIRI ANINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Saldırının gerçekleştirildiği mağazaya da "Hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun" diyerek girdiklerini anlatan Yıldız, olayın gelişimini şöyle aktarmıştı:

"İlçe başkanım, ben ve fotoğraf çekmek için bir yeğenim içeri girdi. 'İyi bayramlar.' deyince durdu, bize baktı ve 'Ne işiniz var burada, bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz?' dedi. Biraz sinkaflı konuştu. Öyle deyince ben, 'Bizim amacımız memlekete hizmet etmek, başka amacımız yok.' dedim. Biraz daha küfürlü konuşunca, 'Biz çıkalım.' dedik ve çıktık. Dışarı çıkınca kapıda biri bekliyormuş, o sırada da arkada da biri bekliyormuş. Selamlaştım, selamımı da almadı. Biz dışarı çıkarken ağabeyimin oğluna biri sopa ile vurdu. Vurduktan sonra biz 'Bir şey olmaz.' dedik ve çıkmaya devam ettik. Dışarıda bekleyen ağabeylerim falan da vardı. Onlar da 'Bir şey olmaz çıkalım.' dediler. Dükkanın içinde kasada duran silahlıymış, kapıda duran silahlıymış. O içerideki kişi geliyor kapıdan ağabeyimi sırtından vuruyor, göğsünden vuruyor, 3 defa vuruyor, saldırıyor. Tabii ben o sırada çıkıyordum. Bir ağabeyimin kalbinden silah mermisi giriyor. Diğer ağabeylerim yaralı, bir ağabeyimin oğlu da yaralı yoğun bakımda. Yani hiç beklenmedik bir şey." (DHA)

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24 haziran PKK ak parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız trafik kazası Sabri Yıldız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıklar olsun öyle iyi bir aileye pkk lı diyorsunuz.adamlar suruce terk etti bu kopekler yüzünden
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