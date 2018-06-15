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Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'taki saldırıyla ilgili "Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var" ifadesini kullandı.

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan yaptığı açıklamada, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde... Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var"

AA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç ak parti HDP terör PKK

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