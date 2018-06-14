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Suruç’ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Suruç’ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (2)   GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------ - Acil servise getirilen yaralılar - Ambulanstan indirilen yaralılar - Acil serviste toplanan kalabalık - Polis önlem alması - Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Suruç’ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------------
- Acil servise getirilen yaralılar
- Ambulanstan indirilen yaralılar
- Acil serviste toplanan kalabalık
- Polis önlem alması
- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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