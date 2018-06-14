Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- YENİDEN

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada kendilerine müdahale eden grup arasında çıkan tartışma büyüdü, ilçe savaş alanına döndü. Olaylarda, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız'ın da aralarında olduğu 3 kişi öldü, yakınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekili Yıldız'ın yara almadığı saldırıda, kardeşi Mehmet Yıldız'ın da aralarında olduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.