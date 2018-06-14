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Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada kendilerine müdahale eden grup arasında çıkan tartışma büyüdü, ilçe savaş alanına döndü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada kendilerine müdahale eden grup arasında çıkan tartışma büyüdü, ilçe savaş alanına döndü. Olaylarda, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız'ın da aralarında olduğu 3 kişi öldü, yakınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekili Yıldız'ın yara almadığı saldırıda, kardeşi Mehmet Yıldız'ın da aralarında olduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Gerginlik büyüyerek sürdü, yaralıların kaldırıldığı hastaneye de saldıranlar oldu. Tabancalar yine ateşlenirken, olaylarda Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız'ın aralarında bulunduğu 3 kişi öldü, yakınları da olan 8 kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı üzerine ilçeye giriş ve çıkışlar tutulurken, ilçeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da bölgeye hava ambulansı sevk ettiği belirtildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ise olayda yara almadığı bildirildi. Olayı anlatan Yıldız'ın kendilerine saldıran gruptakilerin, "Biz PKK'yı destekliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Buraya niye geldiniz" dediklerini, tartışmanın böyle başladığını söyledi. Kendisinin bölgeden ayrıldıktan sonra, bu grubun, büyüyen tartışmada yakınlarının da aralarında bulunduğu AK Parti'li gruba ateş açtığını anlattı.

AK Parti'lilerin esnaf ziyareti sırasında, onlara tepki gösteren gruptakilerin, terör örgütü PKK yandaşı oldukları da iddia edildi.

-Görüntü dökümü

-Hastane önünden görüntü

-Arbededen genel ve detaylar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -

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