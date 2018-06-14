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Suruç'ta AK Partililere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada bir grubun saldırısına uğradı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA muhabirine, aldıkları ilk bilgiye göre, milletvekili Yıldız'ın beraberindeki partililerle gün içerisinde Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Bu sırada AK Partililerin kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradığını ifade eden Bahattin Yıldız, "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok." dedi.

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Partililere saldırı Şanlıurfa'da kavga

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