Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'lilere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Bakan Demircan, Samsun'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Demircan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, bayramın tüm İslam alemine mübarek ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada pek çok mazlumun bulunduğunu, insanların zulme uğradığı bir dönemde bir bayram idrak edeceklerine dikkati çeken Demircan, "Gönül ister ki biz burada huzur içinde bayramımızı idrak ederken, onlar da zulmün etkisinden kurtulmuş olsunlar. Bu da ancak milletin birliği, beraberliği ve güçlü Türkiye ile olacak. Bu bayramdan sonra bir bayram daha inşallah milletimiz yaşatacak. Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi ve güçlü başkanıyla inşa edecek." diye konuştu.

