Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradım, başsağlığı diledim. Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış." dedi.

Bakan Kaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Kaya, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradığını ve başsağlığı dilediğini belirterek, "Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

