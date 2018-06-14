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Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradım, başsağlığı diledim. Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradım, başsağlığı diledim. Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış." dedi.

Bakan Kaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Kaya, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı aradığını ve başsağlığı dilediğini belirterek, "Kardeşini kaybettiği ve 4 ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış. Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

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Bakan Kaya Suruç yaralı

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