Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylem ve şiddetten medet umanları kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylem ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir." ifadelerine yer verdi.

