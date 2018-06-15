Suruç'ta ölen 2 kişi toprağa verildi (2) EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezarlıkta toplanan grup

- Polis biber gazıyla müdahalede bulunması

- Gözaltı yapılması

- Cenazeler toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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