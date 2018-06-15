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Suruç'ta ölen 2 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

Suruç'taki olayda ölen Esved Şenyaşar ile Fadıl Şenyaşar'ın cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Suruç'taki olayda ölen Esved Şenyaşar ile Fadıl Şenyaşar'ın cenazeleri, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Polisin zırhlı araçlarla önlem aldığı mezarlığa, provokasyon olmaması ve gerginlik yaşanmaması için sadece aile bireylerinin alınması kararlaştırıldı. Cenazeye katılmak üzere mezarlığa gelen kalabalığa polis izin vermedi. Bunun üzerine kalabalıkta bulunan bazı kişiler polislere taş atarak tepki gösterdi. Polisler de uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazı ve basınçlı su sıkarak müdahale etti.

Kısa süreli gerginlik, müdahale sonrası kalabalığın uzaklaşması ile son buldu. Kalabalığın mezarlığa girmemesi için, yaklaşık bir kilometre mesafede barikat kuruldu. Mezarlıkta Esved ve Fadıl Şenyaşar, yakın aile fertleri tarafından toprağa verildi.

Polisin mezarlık içi ve çevresinde aldığı önlemlerin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Mezarlıktan görüntüler
Polisin taş atanlara müdahalesi

ŞANLIURFA (DHA)

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