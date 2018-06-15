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Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun: "O bölgede asla insanımız pes etmedi, yine pes etmeyeceğiz. Pes edenler, örgüt ve yandaşları olacak. Arkalarında ne olursa olsun, bizim arkamızda milletimiz var, bizim arkamızda Cenabıhakk var" - "Kürt kardeşlerimizin bunlara pirim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah'ın izniyle şurada bir hafta sonra göreceğiz, bizim milletimiz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 81 milyon yek vücut, bütün bölücülere ve yandaşlarına karşı, taş gibi, kaya gibi duracak ve onlara fırsat vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "O bölgede asla insanımız pes etmedi yine pes etmeyeceğiz. Pes edenler, örgüt ve yandaşları olacak. Arkalarında ne olursa olsun, bizim arkamızda milletimiz var, bizim arkamızda Cenabıhakk var." dedi.

Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Konya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi.

AK Partiye gönül veren teşkilat mensuplarının ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sorgun, bayramın birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını diledi.

Seçim çalışmalarında sona yaklaşıldığını hatırlatan Sorgun, "Bugünü ve seçim gününü saymazsak seçime 8 günümüz kaldı. Önümüzdeki 8 gün seferberlik günleri. Hep beraber gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz çalışacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin ülkenin bütün bölgelerinde seçim çalışmaları yaptığını ve sahada olumlu geri dönüşler aldığını belirten Sorgun, sahada istediği sonuçları alamayanların bölücü eylemlerde bulunduğunu kaydetti.

- "Kürt kardeşlerimizin prim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar"

Sorgun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıyı kınadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bölücü örgüt ve yandaşları, Kandil'deki, Afrin'deki, Fırat Kalkanı'ndaki yenilgileri, Cudi'deki, Gabar'daki, Bestler Dereler'deki yenilgileri kapatmak için örgüt yandaşlarını etraflarında toparlayabilmek için bu tür eylemlere sapıyor, teşkilat mensuplarımızın üzerine gelmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerimizin bunlara pirim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah'ın izniyle şurada bir hafta sonra göreceğiz. Bizim milletimiz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 81 milyon yek vücut, bütün bölücülere ve yandaşlarına karşı taş gibi, kaya gibi duracak ve onlara fırsat vermeyeceğiz."

Daha önce de Suruç'takine benzer eylemlere kalkışıldığını ama milletin iradesi ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla bölücü örgütlere fırsat verilmediğini vurgulayan Sorgun, "O bölgede asla insanımız pes etmedi yine pes etmeyeceğiz. Pes edenler, örgüt ve yandaşları olacak. Arkalarında ne olursa olsun, bizim arkamızda milletimiz var, bizim arkamızda Cenabıhakk var." değerlendirmesinde bulundu.

Sorgun, partililerden "keşke" denmemesi için seçim gününe kadar canla başla çalışmalarını, sahayı boş bırakmayarak milletin yanında durmalarını istedi.

Bayramlaşma programında, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri ve milletvekili adayları da birer konuşma yaparak İslam aleminin bayramını tebrik etti.

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