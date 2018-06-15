Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "O bölgede asla insanımız pes etmedi yine pes etmeyeceğiz. Pes edenler, örgüt ve yandaşları olacak. Arkalarında ne olursa olsun, bizim arkamızda milletimiz var, bizim arkamızda Cenabıhakk var." dedi.

- "Kürt kardeşlerimizin prim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar"

Sorgun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıyı kınadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bölücü örgüt ve yandaşları, Kandil'deki, Afrin'deki, Fırat Kalkanı'ndaki yenilgileri, Cudi'deki, Gabar'daki, Bestler Dereler'deki yenilgileri kapatmak için örgüt yandaşlarını etraflarında toparlayabilmek için bu tür eylemlere sapıyor, teşkilat mensuplarımızın üzerine gelmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerimizin bunlara pirim vermediğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah'ın izniyle şurada bir hafta sonra göreceğiz. Bizim milletimiz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 81 milyon yek vücut, bütün bölücülere ve yandaşlarına karşı taş gibi, kaya gibi duracak ve onlara fırsat vermeyeceğiz."

Daha önce de Suruç'takine benzer eylemlere kalkışıldığını ama milletin iradesi ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla bölücü örgütlere fırsat verilmediğini vurgulayan Sorgun, "O bölgede asla insanımız pes etmedi yine pes etmeyeceğiz. Pes edenler, örgüt ve yandaşları olacak. Arkalarında ne olursa olsun, bizim arkamızda milletimiz var, bizim arkamızda Cenabıhakk var." değerlendirmesinde bulundu.

Sorgun, partililerden "keşke" denmemesi için seçim gününe kadar canla başla çalışmalarını, sahayı boş bırakmayarak milletin yanında durmalarını istedi.

Bayramlaşma programında, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri ve milletvekili adayları da birer konuşma yaparak İslam aleminin bayramını tebrik etti.

