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Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davaya devam edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın beşinci duruşması yapıldı.

Şanlıurfa Adliye Sarayı yerine güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmaya, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Davada tek tutuklu sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, adalete güvenmediği gerekçesiyle susma hakkını kullandığını söyledi.

Saldırıda yakınlarını kaybedenler ile yaralananlar da yaşadıkları mağduriyetleri tek tek dile getirerek, sanık Şahin'in mahkemeye getirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmayı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 zanlı hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

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