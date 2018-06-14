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"Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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