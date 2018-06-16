İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa'daki, Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce'dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir." dedi. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Bu müessif olayda AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi şehit oldu. Bu bizim ilk şehidimiz değil. Biliyorsunuz PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zemin kaybettikçe şiddete başvurmaktadır. Halktan uzaklaştıkça şiddete başvurmaktadır. Bugün açık ve net bir şekilde bu tablo ortadadır. Millet yüz göstermedikçe, millet onlarla birlikte olmadığını ifade ettikçe, ilan ettikçe, özellikle partimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da atılan adımlarla milletimizle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır. PKK'nın sözde siyasetçilerini orada şiddet üzerine sahaya sürmektedir."

Bakan Soylu, oradaki olayın ne olduğunun apaçık ortada olduğunu dile getirerek, "Görüntüleri de izledim. Milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Bu ziyarete girdiği zaman şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Şiddetli tepkiden sonra hiçbir reaksiyon göstermeden dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor. Olaylar bu noktaya geliyor. Oradaki kişi açık bir şekilde 'Ben PKK'lıyım sen hangi yüzle buraya geliyorsun.' diyor. Elbette ki ondan sonra bu olaylar bu hali alıyor." ifadelerini kullandı. Olayın başka bir boyutu daha olduğunu aktaran Soylu, "Söz konusu olaydan 3-4 gün önce 6. sıradaki milletvekili adayı en son birkaç kez daha bunu söylüyor. Meclis'te milletvekilimizin Osman Baydemir'le tartışmasını da sebep göstererek 'Biz bunun hesabını sana soracağız.' diye açık açık meydanlarda bunu defalarca ifade ediyor. Eş başkanları Pervin Buldan 'Toprağın altına giren her kardeşimizin hesabını AK Parti iktidarından soracağız.' diyor. Bu kadar nefret dili oluşmuş bir siyaset. Bu kadar alçak bir sözde siyaset. PKK'nın tamamen uşağı olmuş bir siyasetin demokrasiyle ve siyasetle hiçbir ilgili yoktur." diye konuştu.

Soylu, CHP'li seçmene de bir şikayetlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Kendi cumhurbaşkanı adayları, genel başkanları da dahil bu olayı destekleyerek cumhurbaşkanı adayları kalkıp Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek aslında bu olayların bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu, bunun CHP gibi bir siyasi parti tarafından da desteklendiğini ortaya koymuştur. Hiç kimse kusura bakmasın bu olayları ilk kez yaşıyor değiliz. Bizim Lice ilçe başkanımızı, Van Özalp ilçe başkan yardımcımızı, Şemdinli ilçe başkan yardımcımızı katlettiler. 2015'teki milletvekili adayımız Ahmet Budak'ı evinde çocuklarının gözü önünde katlettiler." dedi. Bütün bunları yaparken de siyasetin, demokrasinin orada bir şekilde vatandaşla buluşmasının istenmediğini dile getiren Soylu, orada başka sese tahammülü olmayanların bu olayları gerçekleştirdiğini kaydetti. Soylu, muhalefetin yaşananlardaki tutumunu eleştirerek, "Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa'daki, Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce'dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce'dir. Hiç kimse kusura bakmasın. Dün başka bir olaya daha tanıklık ettim. Havalimanında CHP'nin yetkililerini gördüm. Olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? HDP'nin adına olayı araştırmaya gelmişler. PKK'nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun." değerlendirmesini yaptı.